İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada parti kurullarında verilen karara göre Libya tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

İYİ Parti lideri Akşener, Libya tezkeresi için gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener parti içinde kurullarda tezkerenin görüşüldüğünü belirterek, "Başkanlık divanımızda toplantılar yapıyoruz. Meclis'te oy kullanabilecek arkadaşlarımızla çalışma yapılıyor. Oyluyoruz ve karar ortaya çıkıyor. Şu saatte bir kanaat oluştu. Önce başkanlık divanımız saat 14.00'te oylanacak tezkerenin Türkiye için tehdit oluşturacağını, Mehmetçiğimizin şehit olabileceğini, 2 bin kilometreye asker göndermenin sakıncalı olduğunu kanaat etti" dedi.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Akşener, "Suriye deneyiminin sonuçlarına baktığımızda, biz iç savaşın parçası olduk ve 5 milyon mülteci kazandık, 50 milyar dolar harcadık, Rusya ile sınırdaş olduk, PKK'nın Suriye'de de devletleşme yönünde sağlam adımlar atmasıyla karşı karşıya kaldı. Arapların kendi arasındaki savaşın Türkiye'ye getirdiği kazanç olmadı" ifadelerini kullandı.

Meclis'te oylanacak tezkereye hayır oyu vereceklerini söyleyen Meral Akşener, "2 bin kilometre uzakta bir iç savaş yaşanan ülkede Türkiye iki gücün arabuluculuk yapması doğrudur ve muharip asker göndermesi ve taraf olmasını doğru bulmadık. Milletvekillerimizle aynı prosedürü işlettik ve İYİ Parti olarak tezkereye hayır oyu vermeye karar verdik" dedi.