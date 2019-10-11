Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen olarak çalışan Yakup Endiz (50) eşini Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiği esnada alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.G., A.B. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile hastane önünde karşılaştı. İki grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada ağır yaralan Yakup Endiz, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar M.G., A.B. ve kimliği belirsiz bir kişi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumun ağır olduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla alakası olduğu düşünülen 4 kişiyi gözaltına aldı.