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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'ta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah 06.30'da başlayan gelen yangının ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında üst katta mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede, Seyfi G., Semih A., Naci C. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin cesedi bulundu. Yangında yaralanan 4 kişiyle dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.