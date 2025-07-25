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        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı

        Antalya'nın Muratpaşa, Aksu ve Manavgat ilçelerinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:38
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        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
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        Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler, orman işçileri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

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        Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

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        Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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