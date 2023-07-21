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        Haberler Gündem Ege Son dakika: Antalya'da sıcak hava! Uyuyamayanlar sahile akın etti

        Antalya'da sıcak hava! Uyuyamayanlar sahile akın etti

        Antalya'da hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı. Gündüz 45, gece ise 30 derece olan Antalya'da vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:50
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        Antalya'da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı.

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        Sahile gelen vatandaşlardan bazıları çadırda bazıları ise taşların üzerine serdikleri battaniyeler üzerinde uyumayı tercih etti.

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        El Nino etkisiyle Antalya'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gün içerisinde 45, sabaha karşı 30 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

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        Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor.

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        Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek, hem serinleyip hem de denizin keyfini sürdü.

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        HEM ÇADIRDA HEM BATTANİYE ÜZERİNDE UYUDULAR

        Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerin üzerinde uyumayı tercih etti.

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        Gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti.

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        Bazı vatandaşlar ise sabahın ilk ışıklarında arkadaş gruplarıyla denize girip suyun tadını çıkardı.

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        "TATİL GİBİ GELDİ"

        Kardeşiyle gece Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini, çadır kurup uyuduklarını anlatan Fatih Sarıkaya, "Günün yorgunuluğunu atmak için kardeşimle buraya geldik. Güzeldi, deniz de ılıktı. Yorgunluğu attık, tatil gibi geldi. Sahilde uyumak güzel, bize tecrübe oldu. Bundan sonra da geleceğiz. Gece de gündüz de sahil kalabalık" dedi.

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        "İNSANLAR AZ VE GÜNEŞ YOK"

        Denizin sabahın ilk saatlerinde çok güzel olduğunu kaydeden Elmira Kazybaeva, "Hava şu an çok güzel, serin. Biraz dinlendik ve denize girdik. Akşam da arkadaşımla sahilde uyuduk. Deniz sabah çok güzel, dalgası yok. İnsanlar az ve güneş de yok" diye konuştu.

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        #antalya hava durumu
        #son dakika
        #sıcak hava
        #Konyaaltı sahili
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