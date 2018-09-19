Antalya’da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan motosikletli üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Lara bölgesinde bir işletmede arkadaşlarıyla Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını izleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Pazarlama Bölümü 2. sınıf öğrencisi Barış Şimşek (22), 07 FHN 24 plakalı motosikletiyle eve doğru yola çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Şimşek, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Barış Şimşek, çevredekilerin haber vermesiyle ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Üniversite öğrencisi hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Şimşek’in cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ