Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Kocaeli Çayırova'da bir cani tartıştığı karısını öldürdü. Oğlunu da silahla yaralayan katil zanlısı ise kayıplara karıştı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:59 facebook

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