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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı - Güncel haberler

        Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

        Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez Kocaeli Çayırova'da bir cani tartıştığı karısını öldürdü. Oğlunu da silahla yaralayan katil zanlısı ise kayıplara karıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:59
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        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede meydana gelen olayda Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çiftin oğulları Salih G'nin de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Salih G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

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