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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Arnavutköy'deki çifte katliamda istenen ceza belli oldu! - Haberler
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Son dakika haberler... Arnavutköy'de ormanda karısını ve arkadaşını öldüren sanığa 48 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Arnavutköy'de geçen sene eşi Aynur Yünkutay ve arkadaşı Murat Olğun'u ilişki yaşadıkları gerekçesiyle ormanlık alana götürerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık İbrahim Yünkutay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davada sanık hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanık İbrahim Yünkütay hakkında eşiyle arkadaşının ilişkisini öğrenmesinden duyduğu hiddetle haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsini talep etti

Son dakika: Arnavutköy'deki çifte katliamda istenen ceza belli oldu! - Haberler
Arnavutköy'deki çifte katliamda istenen ceza belli oldu!
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DHA

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yünkutay getirildi. Ölen Murat Olğun'un eşi Elif Olğun, babası Sayim Olğun, Mustafa Doğru da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre müşteki Sayim Olğun, "Sanık Arnavutköy'de çete kurmuş bir insandır. Uyuşturucu ve her kötü işte adı var. Yandaşlarıyla birlikte oğlumu öldürmüştür. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Müşteki Mustafa Doğru ise "Kesinlikle sanık tarafından aranarak kızımı gelip almam söylenmedi. 10 yıldır evlidir. Kendisinde her türlü kanunsuzluk vardır. Evliliği boyunca cezaevinde yatmıştır" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI HAKSIZ TAHRİKTEN CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 3 Ocak 2020'de Arnavutköy'deki bir ormanlık alanda eşi Aynur Yünkütay'ı ve eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Murat Olğun'u silahla defalarca kurşunlayarak öldürdüğünü belirtti. Sanığın eşi Aynur ve Murat arasındaki ilişkiyi 31 Aralık 2019'da Aynur'un cep telefonunda Murat'a ait Instagram hesabını görmesi üzerine öğrendiği, sanığın bunun üzerine silah taşımaya başladığı, sanığın maktüllerle yüzleşmek için tanık Kübra ile olay yerine gittiği, önce Aynur'u yaraladığı, Murat'ı da kovalayarak ateş ettiği ve daha sonra dönerek eşine karşı eylemini tamamladığı anlatıldı. Mütalaada, sanığın eşiyle arkadaşının ilişkisini öğrenmesi nedeniyle hiddet veya şiddetli elemin etkisiyle eşi ve arkadaşına karşı "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ifade edilerek ayrı ayrı 18'er yıldan 24 yıl olmak üzere toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsi istendi.

"HAKSIZ TAHRİK İDDİASINA KATILMIYORUZ"

Müştekilerden Sayim Olğun, "Sanık yalnız değildir. Kendisinin yanında 4 kişi daha vardı. O gün oğlumu vurmasaydı beni vuracaktı" dedi. Diğer müştekiler de mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istediler. Elif Olğun'un avukatı Serhat Toğuç ise haksız tahrik hususuna katılmadıklarını belirtti.

"TASARLAMADIM, PİŞMANIM"

Sanık İbrahim Yünkütay ise mütalaaya karşı savunmasında, "Murat Olğun'un zor zamanında hep yanındaydım. Ama nankörlüğünü gördüm. Hiçbir karşılık beklemeden ortak ettim. Bu şahıs benim namusuma el atmıştır ve her yerde bunu konuşmuştur. Tasarlamayı kabul etmiyorum, planlamadım. Ölen tarafından sakin bir yere konuşmak üzere götürüldüm. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianameye göre, 3 Ocak 2020'da sanık İbrahim Yünkutay, ilişkileri olduğu gerekçesiyle eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olgun'u ormanlık alana götürerek silahla vurarak öldürmüştü. Çifte cinayetin ardından Yunanistan'a kaçan Yünkutay, daha sonra tekrar gelerek bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralamıştı. Yünkutay, polisin çalışmaları sonucunda cinayetlerden 7 ay sonra yakalanarak 20 Ağustos 2020'de tutuklanmıştı. İddianamede, sanık İbrahim Yünkutay'ın "Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmek" ve "Haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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