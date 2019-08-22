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'Asitli katliam' iddiasına soruşturma!

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınaktaki "hayvanların kötü şartlarda bakıldığı ve bazılarının asitle öldürüldüğü" iddia edildi. Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken korkunç iddialarla soruşturma başlatıldı

hayvan işkence

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınaktaki "hayvanlara kötü muamelede bulunulup bazılarının asitle öldürüldüğü" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki sahipsiz kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiği yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımların bazılarında, hayvanların asitle öldürüldüğü iddiaları da yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal medyada Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine ait olduğu öne sürülen görüntülerin ihbar kabul ederek, harekete geçildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı hayvanseverlerin iddialarla ilgili yerinde yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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YORUMLAR

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  • mrpower2000 10 dakika önce Chp li belediyeler, daha 50 gunde 20 skandala imza attılar. Bravo. Sizden bu beklenirdi
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