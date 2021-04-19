Son dakika: "Avrupa Süper Ligi" kuruldu!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberlere göre, aralarında Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Juventus ve Milan'ın bulunduğu kulüpler, bugün yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısı öncesi Avrupa Süper Ligi'ni resmen kurdu!

Dün akşam saatlerinde UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımlamış ve bu organizasyona dahil olan tüm kulüplerin UEFA organizasyonlarından men edileceği duyurulmuştu. İtalya basınındaki habere göre 12 kulüp bir araya gelerek "Avrupa Süper Ligi"ni kurduklarını resmen duyurdu!

Çıkan haberlere göre Avrupa Süper Ligi'nin başkanı, aynı zamanda Real Madrid'in de başkanı olan Florentino Perez olurken başkan yardımcısı Joel Glazer oldu. Florentino Perez yaptığı açıklamada "Avrupa Süper Ligi projesiyle birlikte futbola her seviyede yardımcı olacağız ve futbolu dünyada doğru noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı. Glazer ise "Avrupa Süper Ligi, dünyanın en iyi takımlarını ve oyuncularını bir araya getirerek, Avrupa futbolu için yeni bir sayfa açacak ve futbol piramidine daha geniş bir finansal destek sağlayacak." dedi.

15'İ SABİT 20 TAKIMLI TURNUVA DÜŞÜNÜLÜYOR

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları öne sürüldü.

Sızan bilgilere göre, projeye destek veren kulüpler, 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planlıyor. Bu 5 ekibin nasıl belirleneceği henüz bilinmiyor.

Takımların, 10'arlı iki grupta mücadele ettiği ve grupları ilk 4'te bitirenlerin, çeyrek finale yükseldiği bir turnuva düşünülüyor. Her takım, en az 18 maça çıkacak. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar avroluk geliri paylaşması ön görülüyor.

UEFA, PREMIER LEAGUE, SERIE A, LA LIGA, İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU VE İTALYA FUTBOL FEDERASYONLARI BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri kaleme almışlardı. Açıklamada, "sözde Avrupa Süper Ligi" denilen turnuvaya katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür edilerek, "Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, ​​açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez." denilmişti. FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." ifadeleri kullanılmıştı.