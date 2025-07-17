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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayşe Tokyaz cinayetinde müfettiş görevlendirildi | Son dakika haberleri

        Ayşe Tokyaz cinayetinde müfettiş görevlendirildi

        İçişleri Bakanlığı, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:56
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        Ayşe Tokyaz cinayetinde müfettiş görevlendirildi
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        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir." denildi.

        Açıklamada, "Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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