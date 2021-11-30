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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Canavar baba! 3 aylık bebeğe feci şekilde darp - VİDEO HABER
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Son dakika haberler... Ağlayan 3 aylık bebeğini döven babaya gözaltı!

Türkiye yine insanın kanını donduran bir olaya tanık oldu. Gaziantep'te Y.G., ağlayan 3 aylık bebeğini döverek darbetti. Bebek tedaviye alınırken, çocuğuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedilen baba, gözaltına alındı

SON DAKİKA: Canavar baba! 3 aylık bebeğe feci şekilde darp - VİDEO HABER
Baba değil canavar! 3 aylık bebeğini feci şekilde darbetti!
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DHA

Gaziantep'te yaşayan Y.G., evinde ağlayan ve 3 aylık olduğu belirtilen C.G. isimli bebeğini dövmeye başladı. Ağlayan ve susmayan bebeği kafasına vurarak döven babanın şiddeti, bu sırada odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'nın haberine göre, odaya annenin girmesiyle son bulan şiddetin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı. Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Y.G.'nin emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

Öte yandan Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Y.G. hakkında adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.´nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

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