Korkunç şüphe! Baba ve oğlu ölü bulundu 0:00 / 0:00

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Antalya'nın Kepez ilçesinde baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

AA'nın haberine göre, Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında birlikte yaşayan Seyit Ali Paytar (22) ile babası Osman Paytar'dan (65) bir süre haber alamayan yakınları eve geldi.

Eve girdiklerinde baba ve oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.

DHA'nın haberine göre, ekipler yaptıkları inceleme sonucu, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Seyit Ali'nin babasını öldürüp, intihar ettiğini değerlendiriyor.