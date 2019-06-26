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HaberlerGündemSon dakika haberi! Yeni askerlik sistemi! Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika: Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

son dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi sonrası terhis olacak askerlere ilişkin olarak, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar,  "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.

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