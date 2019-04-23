İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bana sorsalar cenazeye gidilmemesini tavsiye ederdim. CHP'lilerin protokole alınmaması talimatım, bir tedbirdi. Net bir şekilde yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyacaklar. Şu ana kadar hiçbir provokasyon bulgusuna rastlanılmadı" diye konuştu.

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