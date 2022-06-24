Bakan Soylu ve Kirişci, yangın sahasını gece havadan inceledi 0:00 / 0:00

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

AA'nın haberine göre; Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HAVADAN MÜDAHALE SABAH YENİDEN BAŞLAYACAK

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

BAKAN SOYLU'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün döndü, gece yarısı. Yangınla mücadele devam ediyor. Kızılay başta olmak üzere, her birine müteşekkir olduğumuz akredite sivil toplum kuruluşları, kahraman ormancılarımızla birlikte yangına müdahale ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 23, 2022

Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN BİLANÇO AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini ve 12'sinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini belirterek, tedavisi devam eden 2 kişi bulunduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangınından etkilenenler olduğunu açıkladı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2022

Son durum itibariyle yangından 29 kişinin etkilendiğini aktaran Koca, "12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var." ifadesini kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YANGIN BÖLGESİNE EKİP GÖNDERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 14 araç ve 32 personel gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığında 2 arazi tipi müdahale aracı, 2 arazöz ve 12 itfaiye personeli, ANFA'dan 3 su tankeri ve 6 personel, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından 1 su tankeri ve 2 personel, Fen İşleri Dairesi Başkanlığından 1 dozer, 1 ekskavatör, 2 çekici, 1 araç ve 9 personel ile Deprem Dairesi Başkanlığından 1 araç ve 3 personel yola çıktı.

Toplam 14 araç ve 32 personelden oluşan ekip, saat 23.00 itibarıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığının merkez istasyonundan Muğla'ya hareket etti.