İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir evde bakıcılık yapan 63 yaşındaki Türkmenistan uyruklu kadın, odasında ölü bulundu. Kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu’nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Alzheimer hastası bir kadına bir süredir bakıcılık yapan 63 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gurbangozel Chariyeva, gece odasına çekildi. Sabah saatlerinde kadına ulaşamayan Alzheimer hastası kadının eşi Alaaddin H., odasına girdiğinde Chariyeva’yı uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Adamın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının odasında yerde kanlı peçeteler olduğunun görülmesi üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.

KADININ YÜZÜNDE MORLUK VE KAN İZLERİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadının cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda yüzünde morluklar ve kan izleri olduğunu tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Chariyeva'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin burada yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Öte yandan Alaattin H., polis ekiplerine verdiği ifade de eve başkasının girmediğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kadının şüpheli ölümüyle ilgili çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

'YERDE KANLI PEÇETELER VARMIŞ'

Olayı duyan bir esnaf, "Dükkandaydık bir anda polis ekipleri ve ambulans geldi ve içeriye girdiler. Ağzından ve burnundan kan gelmiş, yerde de kanlı peçeteler varmış. Kendisi burada Alzheimer hastası olan bir teyzenin bakıcılığını yapıyor. Bildiğimiz bir hastalığı yoktu. Olay yeri inceleme geldi, polisler ifade aldılar. Polis incelemesini yaptıktan sonra gitti. Sonrasında da cenaze aracı geldi" dedi.