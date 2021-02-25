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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Bakım merkezindeki dehşette yeni detay! - Haberler
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Son dakika haberler... Babaanne anlattı: Torunum daha önce de eziyet gördü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde, zihinsel engelli bir kişinin darbedildiği ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerin ardından 2 bakıcı tutuklanırken, bakım merkeziyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Görüntülerde torununun şiddete uğradığını söyleyen Havva Yıldırım, "Daha önce de vücudunda darbedildiğine yönelik izler görmüştük" dedi

SON DAKİKA: Bakım merkezindeki dehşette yeni detay! - Haberler
Bakım merkezindeki dehşette yeni detay!
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İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Gaziemir ilçesinde engelli bir şahsa yönelik şiddet olayıyla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri ortaya çıkan olayla ilgili başlatılan soruşturmada da 2 bakıcı tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, 25 yaşındaki torunu A.B.T.’nin merkezde eziyet gördüğünü kaydeden Havva Yıldırım, oğlunun televizyonda yeğeninin darbedildiğini görüp kendisine haber verdiğini söyledi.

Olayı duyar duymaz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü görevlileriyle görüştüğünü söyleyen babaanne Havva Yıldırım, “Benim torunum sahipsiz değil, biz ona bakmakta zorlandığımız için bakım evine verdik. Benim torunumun babası yok, kalp hastasıydı kalp krizinden öldü. Annesi senelerdir ilgilenmiyor. 7 senedir ben yasal vasisi olarak ilgileniyorum çocuğumla. Evim yakın olduğu için gidip geliyordum rahatça” dedi.

Torunu A.B.T.’nin daha önce de merkezde birkaç eziyet gördüğünü fark ettiğini söyleyen Yıldırım, “Fakat ben bir hakkım yok ne yapabilirim ki diye geriye çekildim. En sonunda da bu haber duyulunca aldık torunumu. Kendisi 25 yaşında ama aklı 3 yaşındaki bir çocuk gibi. Ben ona bakabilecek olsam hiç çocuğumu oralarda bırakır mıyım? Benim çarem olmadığı için ben tüm bunlara katlanıyorum. O benim canımın bir parçası ama bir çarem yok” diye konuştu.

Torununun çayı çok sevdiğini de söyleyen Yıldırım, bakıcıların birkaç kez ‘Sana çay yok’ diyerek A.B.T.’yi sinirlendirdiğine şahit olduğunu da anlattı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda yaşanan dehşet anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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