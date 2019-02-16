Fatih Balat'ta 3 katlı bir boş bir bina çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, park halindeki bir araçta hasar meydana geldi.

Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.