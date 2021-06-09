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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Benzin istasyonunda dehşeti yaşadı!
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Kontağı çevirdi, alev topuna döndü! Benzin istasyonunda dehşeti yaşadı

Bartın'da, akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırılan otomobil, alev aldı. Sürücü Muhammet Balcı, alev topuna dönen araçtan son anda inerken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SON DAKİKA: Benzin istasyonunda dehşeti yaşadı!
Benzin istasyonunda dehşeti yaşadı!
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DHA

Bartın'da, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırılan otomobil, alev aldı. Sürücü Muhammet Balcı (48),son anda kurtuldu.

Kozcağız beldesi girişindeki akaryakıt istasyonuna dün akşam gelen Muhammet Balcı'nın, LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırdığı otomobili bir anda alev aldı. Aracın içinde alevlerin arasında kalan Balcı, kapıyı açarak, son anda kendisini dışarı attı.

Akaryakıt istasyonundaki çalışanların anlık müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü. Balcı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Muhammet Balcı'nın vücudunda hafif yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın alev alması ve sürücünün yaşadığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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