Beylikdüzü'nde laf atma kavgası! Silahlar patladı! 0:00 / 0:00

DHA

Beylükdüzü'nde, yeğenine laf attığını iddia eden bir kişi, yakaladığı gencin başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Silah seslerinin yankılandığı sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kayıtlarına yansırken, bir işyerine sığınan H.I.'nın silahla dışarıya çıkarılması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 8 Mart Pazartesi günü saat 23.20 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin önünde yaşandı. Cadde üzerinde bankta oturan H.I., iddiaya göre o sırada yoldan geçen bir kıza laf attı. Yeğenine laf atıldığını gören E.D., kuru sıkı tabancası ile H.I.'nın üzerine koşmaya başladı. İkili arasında yaşanan kavgada E.D. kurusıkı tabancası ile havaya ateş açtı.

Korkarak kaçan H.I., çevredeki bir tekel bayine sığındı. H.I.'nın tekel bayine sığındığını gören E.D. elinde silahla dükkana girdi. H.I.'yı boynundan bastırarak dükkandan çıkaran E.D., tabancanın kabzası ile başına vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Y.S.'de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ SERBEST

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan H.I. ile E.D.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. E.D.'nin kullandığı kurusıkı tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.I. ve E.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Silah seslerinin yankılandığı sokaktaki hareketlilik cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, H.I.'nın tekel bayine sığındığı ve E.D. tarafından tabanca ile dışarı çıkarıldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SİLAHINI ÇIKARDI 2-3 EL ATEŞ ETTİ"

Yaşananları anlatan Merzan Mendaşoğlu, "Biz parktaydık. Sesler gelince, geldik baktık. Bir kişi silahını çıkardı 2-3 el ateş etti. Bir kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, gelince hepsi dağıldı. Bir kişi yakaladılar" dedi.