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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Beyoğlu’nda “Tazı” lakaplı Suriyeli kapkaççı yakalandı: 19 kişinin telefonunu çaldı

        Beyoğlu'nda "Tazı" lakaplı kapkaççı yakalandı

        İstanbul'da çalıntı motosikletle 19 kişinin cep telefonunu çalan "Tazı" lakaplı kapkaççı yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:26 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:26
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        Beyoğlu'nun 'Tazı'sı yakalandı!
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        İstanbul’da 19 kişinin telefonunu çalıntı motosiklet kullanarak çalan “Tazı” lakaplı Suriyeli kapkaççı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri yakalandı. Her defasında polisinden elinden kurtulduğu ve hızlı şekilde kaçarak kayıplara karıştığı için bu lakapla anılan şahıs tutuklandı.

        Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kağıthane’de motosikletli 2 şahıs çalıntı motosikletle yolda yürüyen 19 vatandaşın yanlarına yaklaşarak ellerindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalmıştı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphelilerin beyaz renkte bir motosikletle yanına yaklaştıkları kişilerin cep telefonlarını bir anda çalarak gözden kayboldukları tespit edilmişti. Motosikletle cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheliler hakkında devam eden çalışmalarda şüphelilerin bazı kapkaç görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenmişti.

        BEYOĞLU POLİSİNDEN KAÇAMADI

        Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalıntı olduğu öğrenilen motosiklet ile ilgili çalışmaları çerçevesinde şüphelilerden birinin Suriye vatandaşı Abed T. (19) olduğunu belirlemişti. Yapılan çalışma sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin öncesinde de benzer suçlardan 31 suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında 12 motosikletli kapkaç, bir motosiklet hırsızlığı olmak üzere 13 ayrı olaydan adli işlem yapılan şüpheli Abed T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        “TAZI" LAKAPLIYDI

        Öte yandan motosikletin arkasında oturan ve asıl kapkaçı yapan “Tazı” lakaplı Suriye uyruklu Cuma A. da günler sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Her defasında polisinden elinden kurtulduğu ve hızlı şekilde kaçarak kayıplara karıştığı için bu lakabın verildiği öğrenilen Cuma A. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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