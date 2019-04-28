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AK Partili Binali Yıldırım, "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Bunun için çaba gösterdik" dedi.
Binali Yıldırım, Kasımpaşa Lisesi'nde düzenlenen pilav gününe katıldı. Yıldırım, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin olarak, "Seçimler geride kaldı. Bundan sonra şehrin güzelliği için İstanbul'un marka değerinin yükselmesi için daha yaşanılır bir şehir haline getirilmesi için yapılacak çalışmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Konumumuz ne olursa olsun elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım, "Düşünün birbirine eşit oy almış iki aday var. Oylar yüzde 10 kadar, 850 bin oy sayılıyor. 15 bin oy bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Kaybeden de kazanan da aynı olması lazım. Eğer hata varsa, iptal oy varsa birbirine eşit olarak değerlendirilmesi lazım. 29 bin 500'den 13 bine iniyor olması sadece 850 bin sayılan oyda bunun gerçekleşmiş olması 8,5 milyon oyun sayıldığında basit bir kıyasla ne olacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu seçimle ilgili, insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç halen Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve onsan sonra da herkes işine gücüne bakacaktır" dedi.
Yıldırım, "Bu seçimin kendi sosyolojisi var, kendi şartları var. Onun içinde değerlendirilmesi lazım. Seçimde adaylar yarışmadı bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla adaylardan biri kaybetti biri kazandı diye değerlendirmek çok sağlıklı olmaz" ifadelerini kullandı.
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