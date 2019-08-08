Doğu ve Güneydoğu'da tüm ilçelere kaymakam atandı

Son dakika... Bir kadın cinayeti daha! Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü! - Haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesi, Eyüp Sultan Mahallesi'nde, iddiaya göre, Mıstık Sevinç ile eşi Zühre Sevinç dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Mıstık Sevinç (77) mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zühre Sevinç'i (78) bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zühre Sevinç´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından Zühre Sevinç´in cenazesi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mıstık Sevinç ise polis tarafından gözaltına alındı.