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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Bir rakamla hayatları karardı!
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Senede bir rakam daha eklendi, hayatları karardı! Son olarak evi de elinden aldı

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan İsmail Çubukçu, evlerinin çatısını yaptırmak amacıyla ihtiyacı olan 15 bin lira borç için imza attığı senet hayatını kâbusa çevirdi. Senet imzalandıktan sonra başına 6 rakamının eklenmesiyle 615 bin liralık senede imza atmış olan Çubuk ailesinin son olarak evlerinden de oldu. Evinin önünde eşyaları ile ortada kalan aile yetkililerden yardım bekliyor

SON DAKİKA: Bir rakamla hayatları karardı!
İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan İsmail Çubukçu, evlerinin çatısını yaptırmak için 15 bin liralık sene imza attı. Senet imzalandıktan sonra başına 6 rakamının eklenmesiyle 615 bin liralık senede imza atmış olan Çubuk ailesinin hayatı karardı.


2017 yılında evinin çatısını tamir etmek için arkadaşından borç para isteyen 65 yaşındaki İsmail Çubukçu'nun hayatı senet imzalamasıyla karardı. 15 bin TL borç para için senede imza atan yaşlı adam iddiaya göre, senede yazılan rakamların başına "6" eklenmesiyle 615 bin TL'lik borcu üzerine aldı. 30 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen 615 bin TL senedin 31 Mayıs 2017 tarihinde ödeme tarihi düzenlemesine de dikkat geçen Çubukçu bu düpedüz sahtekârlık diye dert yandı. 40 senelik hayat arkadaşıyla sokakta kalan adam, yetkililerden yardım istedi.

'BELEDİYE EKİPLERİYLE GELİP, SOKAĞA ATTILAR'

Eşiyle sokakta kalan İsmail Çubuktu, yaşadıklarını şöyle anlattı: !Evimin çatısı aktığından dolayı 15 bin TL bir paraya ihtiyacım vardı. Bende komşuma sordum o da bende yok ama borç alabileceğimiz kişiler var diyerek birileri getirdi. '15 bin TL ihtiyacını karşılayacağız' dediler bana. Daha sonra 15 bin TL'yi bana getirdiler bir de senet imzalattılar. Yalnız senedi ben elime almadım onlarda kaldı. Daha sonra bu senette rakamların başına 6 ekleyerek 615 bin TL yaptılar. Beni de icraya vererek elimde ne var ne yok aldılar. En son evim kalmıştı belediye ekipleriyle birlikte geldiler, beni sokağa attılar.

AKLA MANTIĞA SIĞAR MI BUDURUM?

Biz iki gündür dışarıda soğukta uyuyoruz. Ben hanıma yer yatağı yaptım o uyuyor ben sabaha kadar hanımımı bekledim. Şu anda yemeğe ekmeğimiz yok. İddiaya göre ben 615 bin TL senet imzalamışım ve bir gün sonra ödemek için düzenlenmiş. Akla mantığa sığar mı bu durum? Bu düpedüz sahtekarlıktır."


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