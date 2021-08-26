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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bisikletli sanatçının feci sonu!
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Bisikletli sanatçının feci sonu! Arkasından çarpıp, kaçtı

Trafikte var olma mücadelesi veren iki teker sürücülerini hayattan koparan kazalara bir yenisi Antalya'dan eklendi. Atık ağaçları sanata dönüştüren emekle yüksek orman mühendisi İsmet Yücel, bisikletiyle evine giderken feci bir kazanın kurbanı oldu. Yücel, arkasından gelen bir aracın çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasına bile bakmadan kaçan araç sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Son dakika: Bisikletli sanatçının feci sonu!
Bisikletli sanatçının feci sonu!
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AA

Antalya'da sürücüsü kaçan aracın çarptığı bisikletli emekli yüksek orman mühendisi İsmet Yücel'e (66), hayatını kaybetti. Yücel, atık ağaçlarla yaptığı eserleriyle tanınıyordu.

Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki botanik bahçesinden bisikleti ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evine giden emekli yüksek orman mühendisi İsmet Yücel'e, Batı Çevre Yolu'nda arkasından gelen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinden kaçan araç sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yücel'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada eşi Bilge Yücel ve yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Daha önce Orman Bakanlığı Batı Akdeniz bölge müdür yardımcılığı yapan Yücel, 2017 yılında Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden emekli olmuştu. Yücel, doğadan topladığı atık ağaçlardan yaptığı heykellerden oluşan sergilerle tanınıyordu.

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