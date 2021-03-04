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Son dakika... Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü: 10 şehit 3 yaralı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi. MSB, yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Öte yandan şehit olan askerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Son Dakika Haberi Bitlis'te askeri helikopter kazası: 10 şehidimiz, 3 yaralımız var!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

8'İNCİ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen helikopterde şehit olan 9 askerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli haberi, "Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun." sözleri ile duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT KORGENERAL ERBAŞ'IN OĞLUNU ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"ŞEHİT SAYIMIZ 10'A YÜKSELDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada şehit sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Açıklamada: "Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan kahraman silah arkadaşlarımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" denildi.

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Askeri helikopter düştü: 10 şehidimiz var! - Haberi Paylaş

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Bitlis'ten kahreden haber! Olay yerinden ilk fotoğraflar

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN AKAR'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğramasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

AĞAR: HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILMIŞ DURUMDA

Habertürk TV'ye konuşan Mehmet Ağar şu ifadeleri kullandı: Elazığ'da görev yapan helikopterimiz. Uçuş mesafesi 1-1,5 saat civarında. 11.55'de kalkıyorlar ve 45 dakika sonra irtibat kesiliyor. Karadan ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlıyor ve enkaza ulaşılıyor.

"METEOROLOJİK KAYNAKLI OLDUĞU YOĞUNLUK KAZANDI"

Yusuf Alabarda M5 Dergisi Ankara Temsilcisi kazayla ilgili olarak şunları aktardı: Maalesef helikopterlerle ilgili olarak zaman zaman karşılaşılabiliyor. Meteorolojik şartlardan kaynaklı olay olması hususu yoğunluk kazanıyor. Yetki ihlaline girmek istemem, Milli Savunma Bakanlığı en detaylı bilgiyi paylaşacaktır.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

İKİ KAZADA 17 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Bitlis'te 9 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından, Cougar tipi helikopterlerin diğer kazaları gündeme geldi. Daha önce 2 kazada 17 askerimiz şehit olmuştu.

Bu kazalardan biri 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana geldi. Beldeden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.

Diğer kaza ise Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 29 Nisan 2003'te meydana geldi. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Kazanın ardından bölgeye giden bir vatandaş, Habertürk TV'ye şöyle konuştu:

14.20 gibi helikopterin düştüğünü farkına vardık. Yukarıya doğru gittik, şehitler vardı. 4 tane yaralı vardı. Birisinin yanına gittim. Ağzındaki karı temizledim, nefes alması için. 'İyi misin' dedim, 'İyiyim' dedi. Karı kazmaya başladım. Yaralı askeri çıkardım. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Ceketimi çıkarıp, üstüne attım.

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YORUMLAR

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  • volkankabakaya@gmail.com 3 saat önce Allah rahmet eylesin... Mekanları cennet olsun.
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