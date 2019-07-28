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HaberlerGündemSon dakika... Bodrum'da tekne yandı! Denize atlayan 2 kişi kurtarıldı! - Haberler

Son dakika... Bodrum'da tekne yandı! Denize atlayan 2 kişi kurtarıldı!

DHA

Muğla'nın Bodrum içesinde 6 metrelik fiber tekne yanarak battı. Tekneden denize atlayan 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

teknede yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar Mahallesi açıklarında dün saat 20.20'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu, bir teknenin yandığını fark etti.

İKİ KİŞİ KURTARILDI

DHA'daki habere göre bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, yanan 'Roz' isimli fiber tekneden denize atladığı belirlenen 2 kişiyi kendi teknelerine alarak kurtardı.

TEKNEDEKİ YANGIN ARAŞTIRILIYOR

Sağ olarak kurtarılan 2 kişi, Bodrum Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik ekibi, bölgeden geçen diğer tekneler için bölgede önlem alırken, yanan tekne battı. Teknedeki yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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