Geçen haziran ayında çıkan ve Türkiye genelinde 13 milyon konutu kapsayacak ‘imar barışı’ kanununa Boğaz ön görünümü ve Tarihi Yarımada dahil edilmemişti. Ancak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’a Boğaz ön görünümünde kalan bazı binaların da imar barışı kapsamına alınacağını açıkladı.

3 BİN BİNA İMAR BARIŞINA DAHİL OLACAK

Başkan Türkmen, “İmar barışı için günde 350-400 başvuru yapılıyor. 31 Ekim son başvuru tarihi. Bu kanuna Boğaz ön görünümü dahil değildi. Fakat ön görünümde kalan bazı binaların da kanuna dahil edilmesi için başvurumuz oldu bakanlığa ve kabul gördü. Küplüce, Çengelköy ve Kuleli tarafında ön görünümde olan ancak geri görünüme doğru dere içindeki binalar var. Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte bu binalar da yasaya dahil edilecek. Üsküdar’da böyle 3 bin bina var. Üsküdar’la birlikte Beykoz ve Sarıyer’de de ön görünümde kalan fakat yasaya dahil edilecek binalar var.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ