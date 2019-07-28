Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, önceki gün sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Zita Christine Meriçcoşar (68),10 günlük tatil için kızı ile birlikte Kerpe’de kiraladığı bir eve gitti. Sabah kahvaltıda poğaça yiyen Meriçcoşar, boğazına lokma takılması sonucu nefes alamamaya başladı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'daki habere göre annesinin nefes alamadığını fark eden kızı hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meriçcoşar’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.