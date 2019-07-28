Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika! Boğazına poğaça takılan kadın hayatını kaybetti! - Haberler

Son dakika! Boğazına poğaça takılan kadın hayatını kaybetti!

İHA

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde poğaça yerken lokmanın boğazına takılması sonucu nefes alamayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Poğaça öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, önceki gün sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Zita Christine Meriçcoşar (68),10 günlük tatil için kızı ile birlikte Kerpe’de kiraladığı bir eve gitti. Sabah kahvaltıda poğaça yiyen Meriçcoşar, boğazına lokma takılması sonucu nefes alamamaya başladı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'daki habere göre annesinin nefes alamadığını fark eden kızı hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meriçcoşar’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizmi bitirmek için, “Alg” algısı da yeter...
GÜNDEMTurizmi bitirecek 'alg'ı
Adıyaman'da şehit olan polise veda! - Haberler
GÜNDEMKayseri şehidini uğurladı!
Terör örgütlerinden ikna yoluyla teslim olmalar arttı
GÜNDEMTerör örgütü çözülüyor! İknalar arttı
Tarsus’ta taciz iddia edilen şahsın evine molotoflu saldırı
GÜNDEMTaciz iddiası! Evi molotoflandı!
KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMKPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı?
Son dakika... Doğu'daki o kent Ege ve Akdeniz'i aratmıyor! - Haberler
GÜNDEMDoğu'daki o kent Akdeniz'i aratmıyor!
Son dakika... Bodrum'da tekne yandı! Denize atlayan 2 kişi kurtarıldı! - Haberler
GÜNDEMTekne yangınında faciadan dönüldü!
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2019/1 yerleştirme sonuç sorgulama
GÜNDEMKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA! Erzurum'da yakalanan rekor uyuşturucuya rekor hapis istemi! - HABERLER
GÜNDEMRekor uyuşturucuya rekor hapis istemi!
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?
GÜNDEMYKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X