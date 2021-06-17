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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Borcunu sahte dolarla ödedi, sonrası korkunç - Haberler
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Borcunu sahte dolarla ödedi, sonrası korkunç! Arkadaşı anlayınca...

İstanbul Maltepe'de borcunu sahte çıkan 150 dolarla ödediği gerekçesiyle çıkan tartışmada Buğra B., Mahmut Savaş'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Buğra B., kısa sürede yakalandı. Olay sırasında Türkmenistan uyruklu Mavludakba İ. adlı kadın da kolundan yaralanırken, cinayet güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

SON DAKİKA! Borcunu sahte dolarla ödedi, sonrası korkunç - Haberler
Borcunu sahte dolarla ödedi, sonrası korkunç!
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DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sahte çıkan 150 dolar yüzünden başlayan tartışmada Buğra B., Mahmut Savaş'ı tabancayla vurarak öldürdü. Türkmenistan uyruklu bir kadının da kolundan yaralandığı cinayet, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi Göze Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Savaş (23) alacağına karşılık verilen 150 doların sahte olduğu gerekçesiyle parayı aldığı 21 yaşındaki Buğra B.'yi telefonla aradı. Tartışan ikili, dün gece saat 03.00 sıralarında buluştu. İki arkadaş sahte çıktığı iddia edilen 150 dolar için tartışmaya başladı. Silahını çeken Buğra B., kurşun yağdırdı. Mahmut Savaş hayatını kaybederken, yanında bulunan kız arkadaşı Türkmenistan uyruklu Mavludakba İ. kolundan hafif yaralandı. Buğra B. ise olay yerinden kaçtı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin gidebileceği yerlere birbiri ardından baskınlar yapıldı. Başıbüyük Mahallesi'nde, Buğra B.'nin bir arkadaşının evine yapılan baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganla birlikte olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Buğra B.'nin daha önceden 15 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan Buğra B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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