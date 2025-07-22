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        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: Büyükçekmece’de sıcak hava asfaltta yumurta pişti

        Büyükçekmece’de sıcak hava asfaltta yumurta pişti

        Türkiye'yi etkisini altına alan sıcak hava dalgası İstanbul'da da etkili olurken, bir vatandaş Büyükçekmece'de asfaltta yumurta pişirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:24
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        İstanbul'da asfaltta omlet!
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        İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasının ardından bir esnaf, asfaltta sıcaklığı göstermek için yumurta kırdı. Kırılan yumurtanın dakikalar içerisinde piştiği görüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından hava sıcaklığı hafta başından itibaren hissedilebilir seviyede arttı. Büyükçekmece ilçesinde termometrelere 39 dereceyi gösterirken, İbrahim Yılmaz isimli bir esnaf asfaltta yumurta deneyi yaptı. Asfaltta kırılan yumurta dakikalar içerisinde pişti. Yetkililer, sıcak havanın ilerleyen günlerde de devam etmesini beklediklerini belirterek, uyarılarda bulundu.

        Havanın yüksek sıcaklıkta olduğunu söyleyen İbrahim Yılmaz, "Hava sıcaklığı gerçekten çok yüksek biz bunu test etmek için asfalta yumurta kırdık. Ciddi anlamda bunun piştiğini gördük halen arkamızda pişmeye devam ediyor. Tavada inandırıcı olmaz diye yapmadık. Asfaltta daha inandırıcı olur. Tavada yapılınca sosyal medyada görüyoruz yağ koyan var ısıtıp tekrar getiren pişiren var. Biz o gerçekliği yansıtmak için asfaltın ne kadar sıcak olduğunu ekrana yansıtmak için kırdık. Ciddi anlamda pişti. Pişeceğine bende inanmıyordum ama bildiğiniz pişti asfaltta. Son yıllarda böyle sıcak görmemiştik" dedi.

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