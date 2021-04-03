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Son dakika: Büyükelçi atamaları ile bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre; Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı

Son dakika: Büyükelçi atamaları ile bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de
Kritik atamalar Resmi Gazete'de
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;

Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral Merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı

Türkiye'nin Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç, Myanmar Büyükelçisi Haydar Kerem Divanlıoğlu, Sierra Leone Büyükelçisi Deha Erpek Merkeze alındı.

Polonya Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat, Myanmar Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Sierra Leone Büyükelçiliğine Sibel Erkan atandı.

İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı. Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız Merkeze alınırken yerine Ali Rıza Güney atandı. Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı, yerine Cengiz Kamil Fırat atandı. İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÖNEMLİ ATAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığına Leman Çetiner atandı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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