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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat istemi
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Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat istemi

Konya'da yanlış girilen evde yaşanan Büyükşen katliamında savcı mütalaasını açıkladı. Azmettirici Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir için iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 9'ar yıl hapis; katil zanlsıı Ertuğrul Çelik için de 2 kez müebbet ve 10,5 yıl hapis cezası istendi

Son dakika: Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat istemi
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DHA

Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada savcı azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ile sevgilisi Abdullah Başdemir (47) için 2'şer kez müebbet ve 9'ar yıl, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik için 2 kez müebbet hapis ve 10 yıl 6 ay hapis, tutuksuz sanık Zekeriya Okşen'in ise beraatını istedi.

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş ederek öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len B&uuml;y&uuml;kşen &ccedil;ifti
Öldürülen Büyükşen çifti

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir için 'kasten adam öldürmeye azmettirmek' suçundan 2'şer kez müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 6 yıl, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik için ise 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis ve 'konut dokunulmazlığı ve kasten yaralamadan' toplamda 10,5 yıl hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık Zekeriya Okşen için ise delil yetersizliğinde beraati istenildi.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş
Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş

BÜŞRA'NIN TEŞHİSİ KATİLİ ORTAYA ÇIKARDI

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, öldürülen çiftin kızı Fatma Büşra Büyükşen'in kovuşturma aşaması beyanında da olayı soruşturma aşamasındakine benzer anlattığını, teşhis işlemi ile uyumlu olarak eylemi gerçekleştiren kişi olarak sanık Ertuğrul Çelik'i teşhis gösterdiğini belirterek, "Kendisine yöneltilen tüm sorulara ısrarla babasını vuran kişinin sanık Ertuğrul olduğunu söyleyerek cevap vermiştir. Tanık Fatma Büşra Büyükşen tüm aşamalarda eylemi gerçekleştiren kişi olarak sanık Ertuğrul Çelik'i kesin ve net olarak teşhis etmiştir. Teşhis işleminin usule uygun yapıldığı ve teşhiste bulunan kişilerin benzerlik gösterdikleri, buna rağmen Fatma Büşra Büyükşen'in sanık Ertuğrul'u kesin olarak teşhis edebilmesi sanık aleyhine değerlendirilmiştir. Sanıkların suçlarını inkar etseler de, Fatma Büşra Büyükşen'in sanık Ertuğrul Çelik'i eylemi gerçekleştiren kişi olarak kesin ve net bir şekilde teşhis ettiği, sanık Ertuğrul'un sanık Abdullah'ın tanıdığı ve arkadaşı olduğu, maktulleri ya da Hüseyin Kalınkayış'ın anne babasını öldürmek için bir nedeninin bulunmadığı, bu eylemi sanıklar Esra ve Abdullah'ın azmettirmesi sonucu gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiğine" ifadeleri yer aldı.

Esra Taş'ın sevgilisi Abdullah Başdemir
Esra Taş'ın sevgilisi Abdullah Başdemir

"BEN BURAYA KURBAN SEÇMEYE GELMEDİM"

Mahkemede söz hakkı verilen çiftin çocukları Osman ve Uğur Büyükşen, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi. Fatma Büşra Büyükşen ise, "Herkes tarafından suçlanmanın ne demek olduğunu bilirim. Ben buraya kurban seçmeye gelmedim. Benim annemi ve babamı öldüren katili net bir şekilde teşhis ettim. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Abdullah Başdemir ise suçsuz olduğun kimseyi öldürmediğini söyledi. Ertuğrul Çelik de Büşra'nın teşhisini kabul etmediğini belirtti. Esra Taş ise "Benim vicdanım rahat. Birini öldürecek karakterde bir insan değilim tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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