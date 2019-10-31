Yıllardır tartışılan 'çakar lambalı' araçlara ilişkin yapılan yeni düzenleme ile trafikte yeni dönem yarın başlıyor. Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanımı, 1 Kasım'dan itibaren yasak. Yeni düzenlemeyle sınırlama getirilen araçlara ilişkin denetimler son günlerde artırılmıştı. Buna göre, yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre söz konusu araçlarda yüzde 58'lik azalma yaşanmıştı. Bu gerilemede 108 TL olan ceza miktarının yüzde 287 oranında artışla 1002 TL'ye çıkarılmasının da etkisi oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca, trafikte yetkisi olmadığı halde aracına çakar taktıran vatandaşların sahte çakar kullanımının önüne geçmek için yapılan yeni düzenleme ile kamu ve özel araç sürücülerine yetkisiz çakar kullanımı yarından (1 Kasım 2019) itibaren yasak hale gelecek. Belirlenen tarihten itibaren kamuda, yerel yönetimlerde, diğer mesleklerde ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı ve başka unvanlar ile görevde bulunan kamu görevlilerinin araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerini kullanmasına izin verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" belirlenmişti. Belirlenen bu usul ve esaslar ile hangi araçların geçiş üstünlüğüne sahip olacağı, ne gibi şartlar oluştuğunda bu hakkın kullanılabileceği, yetkisiz kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin ne şekilde kullanılacağı açık bir şekilde düzenlendi.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemede, boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekindeki "devletin en üst protokolü"nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarında "çakar lamba" sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasında kullanılan araçlarda sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemi aktif kullanılacak. Makam sahibi, araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemi kesinlikle kullanılmayacak. Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

Çakar lamba kullanımı yasak olan araçların sistemlerini araçtan söktürmeleri için bugün son gün. Kuralların belirlendiği günden bu yana kamuya ait veya sivil olarak yüzlerce araç çakar lamba sistemini söktürmek için ilgili otomobil servislerine başvurdu. Çakar lamba kullanım hakkı olmadığı halde kullanan araçlar trafikten men edilirken, yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında da gerekli işlemler yapılacak.