Megakent'in trafik yoğunluğu artan nüfus ve araç sayısıyla birlikte her geçen artıyor. Sabah ve akşam saatleri sürücüler için çileye dönüyor. Trafikte yaşanan bu yoğunluk usulsüzlüklerle arap saçına dönüyor. Özellikle emniyet şeridinde görülen, zaman zaman diğer araçlarla tacize varan tartışmalara giden çakarlı araçlar, trafik güvenliğini de tehdit eder hale geldi. Kamuoyunda 'çakarlı araç' olarak bilinen sesli ve ışıklı uyarı sistemi (çakar lamba) kullanan araçlara yönelik haliyle vatandaşların şikâyetleri de her geçen gün arttı.

Emrah Doğru'nun haberine göre, kamu görevlilerinin vatandaşlarla ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, gereksiz kamu harcamasına yol açtığı belirtilen çakarlı araçlara ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sıklaştı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak araçlarına ışıklı ve sesli uyarı işaretleri takan ve kullanan araç ve sürücüleri/sahipleri hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 maddesince 1002 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı da düzenlenince ceza miktarı katlandı.

GEÇEN YILA GÖRE ARAÇ SAYISI YÜZDE 58 AZALDI

İstanbul genelinde trafik uygulamalarında ceza kesilen araç sayısı bu yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 58 oranında geriledi. Geçen yıl 6 bin 671 olan sayı bu yıl 2 bin 777'de kaldı. Bu düşüşte 26 Ekim 2018 tarihinde ceza miktarının ve yaptırımının 108 TL'den 1002 TL'ye çıkarılmasının büyük etkisi oldu. Aynı dönemde kesilen para cezasında ise araç sayısının tersine yüzde 287 oranında artış yaşandı.

Geçen yıl ilk 9 ayda 720 bin 576 TL olan para cezası miktarı, ceza miktarının artırılmasıyla bu yılın aynı döneminde 2 milyon 785 bin 668 TL oldu. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç defa işlem yapılan araçlar ise 15 gün süre ile trafikten men edildi. 2017 yılında ise usulsüz çakar lamba kullandığı tespit edilen 5 bin 532 araca toplam 525 bin 651 TL para cezası uygulandı. 2018 yılında ise, 2017 yılına göre denetimlere takılan çakarlı usulsüz araç sayısı yüzde 49 artışla 8 bin 251 oldu. Bu araçlara yönelik kesilen para cezası miktarı ise 1 milyon 627 bin 999 TL olarak gerçekleşti.

YENİ UYGULAMA 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜKTE

Yıllardır sorun olan ve denetimlere rağmen önü alınamayan çakarlı araçlara için son olarak İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçlarda çakarlı lambanın yetkisiz kullanılmasının önlenmesi talimatı üzerine harekete geçip, yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakarlı araç' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını duyurdu.

Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar lamba kullanımına izin verilmeyecek.