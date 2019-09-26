İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile "çakar lamba" kullanımının belirli kamu yöneticileri hariç 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle yasaklanacağını bildirdi. Duyuruda ayrıca "çakar lamba" kuralına uymayan araçların trafikten men edileceği bildirildi. Peki Yeni dönemde "çakar lamba" protokolü nasıl olacak? Kimler çakar kullanabilecek? İşte detaylar...

Yeni düzenleme ile birlikte "çakar lamba" kullanabilecek makamlar;

Cumhurbaşkanı,

TBMM Başkanı,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

TBMM’de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grubu başkanı,

TBMM’de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grubu başkanı,

eski cumhurbaşkanları,

Anayasa Mahkemesi Başkanı,

Yargıtay Birinci Başkanı,

Danıştay Başkanı,

Sayıştay Başkanı,

bakanlar,

TBMM başkan vekilleri,

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları,

TBMM üyelerinden Kurumsal Protokol Listesi’nde bulunanlar,

YÖK Başkanı,

Genelkurmay Başkanı,

Diyanet İşleri Başkanı,

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

TBMM Genel Sekreteri,

Cumhurbaşkanı’na doğrudan bağlı kurum yöneticileri (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanı),

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Danıştay Başsavcısı,

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı,

Anayasa Mahkemesi üyeleri,

bakan yardımcıları,

valiler,

kuvvet komutanları,

Jandarma Genel Komutanı,

Emniyet Genel Müdürü,

Sahil Güvenlik Komutanı,

Hâkim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili.