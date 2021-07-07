Çaldığı bıçakla çocuk parkında dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, züccaciye dükkanından bıçak çalan şahıs, çocuk parkında buluştuğu İbrahim A.'yı bıçakladı. Çocukların gözü önünde yaşanan dehşette ağır yaralanan İbrahim A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin züccaciye dükkanından bıçak çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs, bir çocuk parkında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrasında parktan gözü dönmüş şekilde ayrılan şahıs, çevrede bulunan bir züccaciye dükkanına gelerek kurban bıçağı çaldı. Dakikalar sonra çaldığı kurban bıçağı ile çocuk parkına geri dönen şahıs, hasmı İbrahim A.'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan İbrahim A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olayı gören mahalleli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, İbrahim A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'PARKTA ÇOCUKLAR, BAYANLAR VARDI'

Yaralı adama yardıma koşan bir vatandaş, "Üstündeki tişörtte kan, karnında yara vardı. 112'yi aradım. Bir bayanla birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Eli kesikti. Parmaklarını da kesmiş. İlk önce konuşuyordu. Canının yandığını söylüyordu. Sonra şoka girdi. Ardından polis ekipleri geldi. Çocuklar, bayanlar vardı. Olayın en vahim durumu da çocukların uzaklaştırılması gerekiyordu. Ben seslendim. Onlar da şahit oldu" dedi.