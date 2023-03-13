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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'de eşini 2 kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis talebi
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Çanakkale'de eşini 2 kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis talebi

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran Şerbetli köyü muhtarı için 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklanan muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, "Kendisine elimdeki bayıltıcı ilaç dolu şırıngayı gösterip, 'Bugün benimle gelmezsen; seni bayıltıp götüreceğim' dedim" derken, İ.K. da "İlker'in bu bahsi geçen bıçak ve şırınga ile bana zarar verebileceğini düşündüğüm için cinsel saldırı sırasında kendisine karşı koyamadım" dedi

Son dakika: Çanakkale'de eşini 2 kez kaçıran muhtar için 23 yıla kadar hapis talebi
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DHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.K.'nu (41) iki kez kaçırıp, darbeden Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) hakkında hazırlanan ikinci iddianamede, 3 ayrı suçtan toplam 23 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhuriyet Mahallesi Hilmi Bodur Sokak'ta oturan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa ile eşi İ.K. haber alamayan yakınları, geçen yıl 23 Nisan'da polise başvurdu. Kayıp çift aranırken, İ.K. jandarmayı arayıp, yardım istedi. Eşinin kendisini kaçırdığını söyleyen İ.K., İlker Mustafa Kuloğlu'nun yerini tarif etti. Jandarmanın yakaladığı Kuloğlu, işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi. Eşinin suçlamalarını reddeden Kuloğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. İ.K. hakkında ise koruma kararı verildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ İKİNCİ KEZ KAÇIRDI

İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasındaki eşi İ.K., 8 Haziran 2022'de de saat 01.30 sıralarında evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelip çifti aldı ve bir daha haber alınamadı. Çiftin yakınları durumu jandarmaya bildirdi; bulunmaları için çalışma başlatıldı. Ekipler, İ.K.'nu Şerbetli köyündeki bir evde buldu. İlker Mustafa Kuloğlu ise polise gidip, teslim oldu. Boşanma aşamasındaki eşini ikinci kez kaçırdığı iddia ediken İlker Mustafa Kuloğlu, bu kez çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"BANYODA SAKLANDIM, İ.K'YI BEKLEDİM"

Savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan İlker Mustafa Kuloğlu, olay günü saat 15.00 sıralarında apartmana girdiğini belirterek, "Evin kapısı anahtarla kilitlenmediği için ince bir saç parçası ile kapıyı açtım ve içeriye girdim. Burada İ.K'yı beklemeye başladım. İ.K. saat 16.00 sıralarında eve geldi. Banyoda saklanıyordum. Banyoya girdiğinde İ.K.'nın bağırmasını önlemek için ağzını kapattım. Kendisine 'Buraya adam gibi geldim, adam gibi gideceğiz' dedim. O sırada İ.K.'nın telefonu çaldı. Telefonunu almak istedi. Birlikte mutfağa giderek, telefonunu aldık. KADES uygulamasını dokunmaması için telefonu hemen elinden aldım. Sonrasında birlikte 'bağırmasın' diye banyoya girdik. O sırada yanımda av tüfeği de vardı" dedi.

"İ.K.'YI ÖLDÜRME GİBİ BİR PLANIM YOKTU"

Kuloğlu, ifadesine şöyle devam etti:

"İ.K., banyodan tekrar çıkmak istedi. Çıkmasını engellemek isteyince, birlikte yere düştük. İ.K.'nın başı klozete çarparak kanamaya başladı. Banyoda yaklaşık 2 saat oturarak konuştuk. Karşılıklı birbirimize hakaret ve tehditlerde bulunduk. Beyan ettiği gibi kendisine tecavüz etmedim. Sonrasında İ.K.'nın elini kendi elime kelepçe ile bağladım ve birlikte uyuduk. Sonrasında İ.K.'yı uyandırıp, 'Köye gidiyoruz' dedim. Birlikte evden çıktık. Kendisine elimdeki bayıltıcı ilaç dolu şırıngayı gösterip, 'Bugün benimle gelmezsen; seni bayıltıp götüreceğim' dedim.İ.K. ile Aykut'a ait araca binerek Şerbetli köyüne gittik. İ.K.'yı öldürme gibi bir planım yoktu. Amacım; İ.K. ile baş başa kalıp ayrıntılı bir şekilde konuşmaktı. Eşim ile aramda yaşanan olay nedeniyle pişmanım."

"ELİYLE AĞZIMI KAPATTI, VURMAYA BAŞLADI"

İ.K. da savcılıktaki ifadesinde, eşinin kendisinin üzerine atladığını belirterek, "Bağırmaya başladım, eliyle ağzımı kapattı ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Bana 'Banyodan çıkmayacaksın' dedi. Mutfakta çalan telefonu almak için banyodan çıkmaya çalıştım. Onun üzerine beni sert bir şekilde ittirdi. Başımı klozete çarptım. Başım kanamaya başladı. Banyodaki peçeteleri kafama bastırarak telefonu almaya gittik. Arayan patronumdu. Korktuğum için, 'Hastayım işe gelemeyeceğim' dedim. İlker, telefonda arayan kişiyi görünce çok sinirlendi ve bana daha çok vurmaya başladı. Başımdaki kanamayı durdurmak için sigara tütününü yaraya bastı. Sonrasında beni yatak odasına götürdü ve cinsel saldırıda bulundu. İlker'in bu bahsi geçen bıçak ve şırınga ile bana zarar verebileceğini düşündüğüm için cinsel saldırı sırasında kendisine karşı koyamadım" dedi.

"KORKTUĞUM İÇİN YARDIM İSTEYEMEDİM"

Daha sonra evin önünde bekleyen araca binip, köye gitmek için yola çıktıklarını da ifadesinde anlatan Kuloğlu, şunları söyledi:

"Evden çıkmadan yanıma yedek telefonumu almıştım. Telefonu pantolonumun kemer bölgesine koydum. Sonrasında köye yaklaştık. Eve gelmeden yolda arabadan indik. Tarlanın içerisinden birlikte yürüyerek, ana yola çıkmadan bir süre yürüdük. Bir ağacın dibine yatarak uyuduk. İlker, kaçmamam için bacaklarımın üzerinde uyudu. Bir ara tuvalet ihtiyacımı gidermek için gittiğimde, belimdeki telefondan KADES uygulamasına birkaç kez bastım, ancak internet çekmediği için sinyal gitmemiş. İlker'e 'Biraz daha uyuyalım' dedim. Birlikte uyuduk. Böylece KADES uygulaması ile bana yardımın geleceğini düşünerek, vakit kazanmak istemiştim. Sonrasında çantaları bırakarak köye yakın bir yere gittik. Çevreden siren ve insan sesleri duyduk, sonrasında beni sakladı. Üzerimizden drone geçti. Beni yere yatırdı, kendisi de kolunda tüfekle yere çömeldi. İnsanların sesini duydum ancak korktuğum için yardım isteyemedim. Bizi arayan ekipler, yanımızdan uzaklaştıktan sonra Şerbetli köyündeki eve geldik."

Jandarma ekiplerince Şerbetli köyündeki evde bulunan İ.K., ifadesinde ayrıca ölüm korkusu ile yaşamak istemediğini ve davacı olduğunu söyledi.

İLK KAÇIRMA OLAYI İÇİN 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İlk kaçırma olayı ile ilgili İlker Mustafa Kuloğlu hakkında, Çan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen 1 Mart'ta görülen duruşmasında karar çıktı. Hakim, sanık Kuloğlu'na 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi, ardından sabıkasız olması ve alacağı cezanın geleceği üzerine etkisini göz önünde bulundurarak, cezayı 3 yıl 4 ay hapse çevirdi. Sanığa, 'eşi kasten yaralama' suçundan ise 150 gün karşılığı 6 bin TL adli para cezası verildi. Kuloğlu'nun para cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

İLK DURUŞMA 15 MART'TA

Savcılık, ikinci kaçırma olayına ilişkin soruşturmayı da tamamlandı. İddianamede; savcı, İlker Mustafa Kuloğlu için 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'kasten yaralamadan' 6 yıla kadar, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 10 yıla kadar hapsini istedi. İddianame, Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kuloğlu'nun yargılanmasına 15 Mart'ta başlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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