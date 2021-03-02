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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Cansu Kaya davasında yeni gelişme!
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Cansu Kaya davasında yeni gelişme! Yargıtay'dan flaş karar

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 14 Haziran 2015'te kaybolan ve 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda cansız bedeni bulunan Cansu Kaya'nın ölümü ile ilgili yapılan duruşmalarda sanıklara verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Olaydaki her iki sanık da yeniden hakim karşısına çıkarılacak

SON DAKİKA: Cansu Kaya davasında yeni gelişme!
İHA

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cesedi bulunan Cansu Kaya'nın ölümüne ilişkin yerel mahkemenin Necati Demir için ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan’a ise 42 yıl hapis cezası kararını bozdu.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 14 Haziran 2015'te kaybolan ve 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda cesedi bulunan Cansu Kaya’nın ölümü ile ilgili yapılan duruşmalarda sanıklara verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Olaydaki her iki sanık da yeniden hakim karşısına çıkarılacak. Öldürüldüğünde 18 yaşında olan Cansu Kaya'nın ölümüyle ilgili, tutuklanan Necati Demir, 4 Kasım 2016’da Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cinayetin diğer sanığı olan Mehmet Poyraz Çalhan'a da "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl yıl hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz üzerine dosyada yaptığı incelemede sanıklar Necati Demir ile Mehmet Poyraz Çalhan hakkındaki yerel mahkeme kararını bozarak, eylemin gerçekleştiği tarihte Kaya'nın 18 yaşından büyük olması gerekçesiyle "Nitelikli cinsel istismar suçu" yerine "Cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde kararın bozulmasına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden ele alınacak.

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