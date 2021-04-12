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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Cansu Kaya'nın ölümünde flaş gelişme!
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Cansu Kaya'nın ölümünde flaş gelişme! Yeniden yargılanan 2 sanığın cezası belli oldu

Muğla'da 2015 yılında cansız bedeni kanalda bulunan Cansu Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanığın cezası belli oldu. Savunmalarında suçlamaları reddeden sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir'e, 18 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan genç kızın babası Osman Kaya, "İnşallah af çıkmaz, hak ettikleri bu cezayı yatarlar. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi

SON DAKİKA: Cansu Kaya'nın ölümünde flaş gelişme!
Cansu Kaya'nın ölümünde flaş gelişme!
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AA

Muğla'da cansız bedeni kanalda bulunan Cansu Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanığa 18 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün ailesi, taraf avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri salonda hazır bulundu. Söz verilen sanık Demir, yaşananları doğru şekilde tüm samimiyetiyle anlattığını söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Olayla ilgili anlattıklarını, adli tıp ile bilirkişi raporlarının ispatladığını savunan Demir, "Olaydan sonra eşyaları atmak ve jandarmaya bilgi vermemek dışında bir suçumuz yok. Bu kararımız bütün hayatımızı mahvetti. Altı yıldır tutukluyuz. Bu suçu gerçekten işlemedik" dedi. Sanık Çalhan ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "yapmış olabilir" şüphesinin hayatını mahvettiğini öne sürdü.

MAHKEME HAPİS CEZALARINA HÜKMETTİ

Mahkeme heyeti, Demir'e "kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 28 yıl 8 ay 7 gün, Mehmet Poyraz Çalhan'a "kasten öldürme" suçundan 22 yıl, "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

BABA: İNŞALLAH AF ÇIKMAZ

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan genç kızın babası Osman Kaya, "İnşallah af çıkmaz, hak ettikleri bu cezayı yatarlar. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi. Öte yandan adliye önünde Cansu Kaya'nın fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıyan bir grup kadın, kadın cinayetlerini protesto etti.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

Ortaca ilçesinde Cansu Kaya (18),14 Haziran 2015'te kaybolduktan iki gün sonra Dalyan Kanalı'nda ölü bulunmuştu. Olayla ilgili tutuklanan sanıklar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. 4 Kasım 2016'daki karar duruşmasında Demir'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar"dan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan 9 yıl, Çalhan'a "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar"dan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan 6 yıl hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı, suçu gizlemek için değil, infialle cinayetin işlendiği ve olay sırasında genç kızın 18 yaşında olduğu dikkate alınmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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