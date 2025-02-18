TBMM Başkan Vekili ve MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, "Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu Celal Adan başkanlığında toplandı. Geçtiğimiz hafta kalp operasyonu geçiren MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Adan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, 'Milletler, büyük evlatlarıyla soluk alır' demiştir. Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'dir.

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Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir.

Türkiye Yüzyılı'nın ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikâyesidir. Dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakârlığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu, politikanın çıkar dehlizlerine mahküm edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir.

Gazi Alparslanlardan Gazi Mustafa Kemallere uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olmuştur. Liderimizin hayat macerası Çukurova'nın bereketli topraklarından başlayıp Ankara2ta taşınan, memleket sathına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasına uzanan Türkmen şahlanışıdır. Asya'nın bozkırlarından Torosların zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısı, Yesevi'den Hacı Bektaşlara ulaşa bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi, Suriye'deki yetim Türkmen çocuktan, yıllar sonra Karabağ'a kavuşan beli bükük ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılmayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır.

Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu: milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız."