Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa mesajı! Çalışmalar yarın başlıyor | Son dakika haberleri

        Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa mesajı! Çalışmalar yarın başlıyor

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Beştepe'de yapılacak anayasa komisyonu toplantısı hakkında, "Tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti yarın anayasa için toplanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeniden ivme kazanan yeni anayasa çalışmalarında komisyon çalışmaları yarın başlıyor.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Yılmaz, komisyonun çalışma esaslarına ilişkin detayları paylaşarak ilk toplantıda çalışma usullerinin belirleneceğini belirtti. Yılmaz, toplumun farklı kesimleriyle iletişim kurulacağına işaret etti.

        "TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE İLETİŞİM KURULACAK"

        Yılmaz, "Anayasa komisyonu kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek. Genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek. Bu konuda bir sınırlamamız yok." diye konuştu.

        "TEK BİR PARTİNİN YÜRÜTECEĞİ SÜREÇ DEĞİL"

        Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortak sonuç çıkmasının hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu komisyon parti idaresinin, Meclis'in ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILMASI BEKLENİYOR

        Yılmaz, sürece birçok kesimin katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da komisyon çalışmalarına zaman zaman katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan 11 kişilik anayasa komisyonunun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. İlk toplantıda çalışma usulüne ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Çalışmalar bayram sonrasında derinleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"