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Cezaevindeki babası mektup yazdı, polisler sürprizi yaptı

Adana'da babası adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis ve 40 yıl hapis cezası alan hükümlü Uğur Baysal, oğlunun polisi çok sevdiğini anlattığı ve doğum gününün kutlanmasını istediği bir mektup yazıp, polislere gönderdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Baysal'ın mektubuna kayıtsız kalmadı. Ekipler doğum günü pastası yapıp, polis arabası ve kıyafetleriyle Baysal'ın evine gidip, sürpriz yaptı. Annesi terk ettiği için babaannesinin yanında kalan Doğan, çok mutlu olduğunu söyledi

YÜREK BURKTU! Son dakika haberi: Cezaevindeki baba yazdı, polis sürpriz yaptı
Cezaevindeki baba yazdı, polis sürpriz yaptı
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İHA

Adana'da babası adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis ve 40 yıl hapis cezası alan hükümlü Uğur Baysal'ın isteği üzerine polis ekipleri, oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

Adana'da 3.5 yıl önce işlenen bir cinayet olayına karıştığı öne sürülen Uğur Baysal, tutuklanarak, Konya Cezaevi'ne götürüldü. Yargılanan Baysal, ömür boyu ve 40 yıl hapis cezası aldı. Baysal, bu süreçte eşinden de boşandı. Geride bıraktığı 7 yaşındaki oğlu Doğan Baysal'a ise annesi ve babası bakmaya başladı.

Baysal, oğlunu her telefonla aradığında oğlu polisleri çok sevdiğini, ileride polis olacağını ona anlattı. Bunun üzerine oğlunun doğum günü yaklaşan hükümlü Baysal, kendisi gidemeyeceği için oğluna çok sevdiği polislerin sürpriz yapması için Adana Emniyet Müdürlüğüne mektup yazdı.

'HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK BENİM İÇİN ÇOK ZOR'

Baysal mektubunda, "3.5 yıldır cinayetten cezaevindeyim ömür boyu hapis ayrıca 40 yıl ceza aldım. Suçsuzluğumun ispatlanmasını bekliyorum. Ellerinizden öper 7 yaşında bir oğlum var. Eşimden boşandım oğluma dedesi ve ninesi bakıyor. Oğlumun polis olma hayali var. Her telefon açtığımda polislerden bahsediyor ve ileride polis olacağını söylüyor. Oğlumun hem polis hayalini gerçekleştirmek hem de doğum gününü kutlamak benim için çok zor. Bunu benim adıma sizin yapmanızı rica ediyorum. Oğluma bir polis kıyafeti ya da şapkası götürüp 'babanın arkadaşlarıyız bizi o gönderdi, kendi gelemedi ama bizi gönderdi' derseniz çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

KAPIDA POLİSLERİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Mektubu alan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası yapıp, polis arabası ve kıyafetleriyle Baysal'ın evine gitti. Kapıda polisleri gören Baysal çok mutlu olup doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek söndürdü.

Babaanne Asine Baysal, polisler geldiği için torununun çok mutlu olduğunu söyleyerek, oğlunun cezaevinde olduğunu çocuğun annesinin de onu terk ettiğini ifade etti. Doğan Baysal ise, doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu, babasını çok sevdiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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