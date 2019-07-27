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HaberlerGündemSon dakika... Cezaevinden izinli çıktı! Eşini bacaklarından vurdu! - Haberler

Son dakika... Cezaevinden izinli çıktı! Eşini bacaklarından vurdu!

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde, eşi Ayla T.'yi tüfekle yaralayan eşi Mevlüt T.'nin saldırısına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Eşini bacaklarından vurduktan sonra kaçan Mevlüt T.'nin, cezaevinden izinli çıkıp eşini yaraladığı öğrenildi

kadına şiddet

Samsun'un Bafra ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, bir süre önce tartıştığı eşi Ayla T.'yi, sokakta yürüdüğü sırada tüfekle yaralayan Mevlüt T.'nin, saldırıdan önceki anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

 

SALDIRININ ARDINDAN HIZLA UZAKLAŞTI

AA'daki habere göre kamera kaydında, Mevlüt T.'nin bisikletle sokağın köşesine gelerek beklediği, sokaktan eşi geçtiği sırada, bisikletten tüfeği alarak eşinin peşinden koştuğu görülüyor. Saldırı sonrası tüfeği yere atarak bisiklete binen Mevlüt T'nin, hızla olay yerinden uzaklaşma anı da görüntüler arasında yer alıyor.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP VURMUŞ

Bafra ilçesinde 19 Temmuz'da yaşanan olayda, eşinin saldırısı sonucu bacaklarından yaralanan Ayla T, Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti. Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan saldırganın, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu, olay günü cezaevinde izinli çıktığı öğrenildi.

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