31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre; yüzde 37,74 oy oranı ile 17 milyon 345 bin 876 oy alarak, 47 yıl sonra birinci parti oldu. CHP'nin 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde Bülent Ecevit genel başkanlığında yüzde 41,38 oy oranına ulaşmıştı.

31 Mart yerel seçimleri sona ererken, saat 08.00 itibariyle oyların yüzde 99,8'i sayıldı. Türkiye genelinde 206 bin 806 sandıktan 206 bin 424'ü sayıldı. Katılım oranı yüzde 78,5 olurken, 48 milyon 153 bin 788 oy kullanıldı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu. 16 milyon 313 bin 661 oy ve yüzde 35,49 oy oranı ile AK Parti ilk defa ikinci parti oldu. Yeniden Refah Partisi 2 milyon 845 bin 553 oy ve yüzde 6,19 oy oranı ile üçüncü parti konumuna yerleşti. DEM Parti yüzde 5,68, MHP yüzde 4,98, İYİ Parti yüzde 3,77, Zafer Partisi yüzde 1,73, Saadet Partisi yüzde 1,09, HÜDA-Par yüzde 0,55, BBP 0,43, DEVA Partisi yüzde 0,33 oy oranına ulaştı.