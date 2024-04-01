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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu

        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu

        CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise yüzde yüzde 35,49 oy oranı ile ilk defa ikinci parti oldu

        Giriş: 01.04.2024 - 08:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:57
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        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
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        31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre; yüzde 37,74 oy oranı ile 17 milyon 345 bin 876 oy alarak, 47 yıl sonra birinci parti oldu. CHP'nin 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde Bülent Ecevit genel başkanlığında yüzde 41,38 oy oranına ulaşmıştı.

        31 Mart yerel seçimleri sona ererken, saat 08.00 itibariyle oyların yüzde 99,8'i sayıldı. Türkiye genelinde 206 bin 806 sandıktan 206 bin 424'ü sayıldı. Katılım oranı yüzde 78,5 olurken, 48 milyon 153 bin 788 oy kullanıldı.

        Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu. 16 milyon 313 bin 661 oy ve yüzde 35,49 oy oranı ile AK Parti ilk defa ikinci parti oldu. Yeniden Refah Partisi 2 milyon 845 bin 553 oy ve yüzde 6,19 oy oranı ile üçüncü parti konumuna yerleşti. DEM Parti yüzde 5,68, MHP yüzde 4,98, İYİ Parti yüzde 3,77, Zafer Partisi yüzde 1,73, Saadet Partisi yüzde 1,09, HÜDA-Par yüzde 0,55, BBP 0,43, DEVA Partisi yüzde 0,33 oy oranına ulaştı.

        CHP 47 YIL SONRA BİRİNCİ

        5 Haziran 1977'de yapılan genel seçimlerde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP yüzde 41,38 oy oranına ulaşarak sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi ise yüzde 36,89 oy oranı ile ikinci parti olmuştu.

        Bu seçimlerden 47 yıl sonra CHP ilk defa Türkiye'de birinci parti oldu. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu.

        YENİDEN REFAH SÜRPRİZİ

        Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; aldığı oy oranı ile seçimin en büyük sürprizini Yeniden Refah Partisi yaptı. Türkiye genelinde 2 milyon 845 bin 553 oy ve yüzde 6,19 oranı alan Yeniden Refah Partisi üçüncü parti oldu. Yeniden Refah Partisi bu sonuçlara göre; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yozgat Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Diğer yandan 38 ilçe belediyesi de Yeniden Refah Partisi'nin oldu.

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