CHP Parti Meclisi, Mart 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebini kabul etti.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'ya af çıktı.

Kararı Habertürk'ten Ömer Topsakal'a değerlendiren Nazlıaka, "Yaklaşık 4 yıl süren bu süreçte, partimden zaten hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın, yeniden resmi olarak kurulmasından dolayı da çok mutluyum. Türkiye'nin CHP'ye, CHP’nin de herkesi kucaklayan bir parti olmaya çok ihtiyacı var. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan, Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Partimin bir neferi olarak, aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğim" dedi.