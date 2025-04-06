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        CHP'de olağanüstü kurultay günü!

        CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nı Ankara'da yapıyor. Genel Başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun belirleneceği kurultayda son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:33
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        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
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        Bugüne kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapıyor.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel'in, parti tüzüğünün 48. maddesinin verdiği yetkiyle toplanma çağrısı yaptığı olağanüstü kurultay için geri sayım başladı.

        Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade milletindir" sloganıyla toplanıyor.

        CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

        ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanlarını, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayına davet etti.

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        CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ayrı ayrı telefonla aradı.

        AA'daki habere göre Özel, dört eski genel başkanı 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına davet etti.

        GENEL BAŞKANLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZASI LAZIM

        CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

        Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

        CHP parti tüzüğü gereği genel başkanlığa aday olmak için 68 kurultay delegesinin imzasını bulmak gerekiyor

        Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

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        İLK ADAY ÜMİT UYSAL

        CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu dün duyurmuştu..

        ŞİMŞEK DE ADAYLIĞINI DUYURDU

        eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını açıkladı. Şimşek böylelikle yarın Özgür Özel'in karşısına çıkacak ikinci aday oldu. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partimizin 21.olağan üstü kurultayında Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        SALICI'DAN LİSTE AÇIKLAMASI

        CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da kurultay öncesi Parti Meclisi için liste çıkaracaklarını duyurdu. Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkaracağız. dedi.

        PM VE YDK SEÇİLECEK

        CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

        Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

        Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultay için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

        CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.

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