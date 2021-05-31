CHP Doğu Masası sahaya iniyor

CHP'nin Doğu Masası Nisan ayında Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında kuruldu. Hedef oy sayısının düşük olduğu 24 Doğu ve Güneydoğu ilinde oy sayısını arttırmak. İllerin gruplandırıldığını ve milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden heyetler oluşturulduğunu Salıcı, "Kanaat önderleri ve vatandaşa doğrudan gidecekler, CHP'nin nin çözüm önerilerini iktidar perspektifini anlatacaklar, daha fazla oy almamız için gerekli alt yapıyı kurma çalışması yapacaklar" dedi.

"VEKİL ÇIKARMADIĞIMIZ İLLERDEN VEKİL ÇIKARACAĞIZ"

Şu an 24 doğu ilinde 8 milletvekilleri bulunduğunu belirten Oğuz Kaan Salıcı, "Van'dan Diyarbakır'dan Erzurum'dan Bingöl'den milletvekili çıkardığımızı göreceksiniz. CHP'nin şu an bölgede yükselen bir trendi var. Günlük görüşmelerimizin neredyese yarısını Doğu ve Güneydoğu'dan kanata öndrlerine ya da parti politiları konusunda görüş alışverişi yapmak isteyen dostlarımızla yapıyoruz. Bunu seçim gibi bir siyasi başarıya ete kemiğe büründürmeye çalışan bir çalışma bizimki" ifadelerini kullandı.

"KÜRT SORUNU'NU GEÇMİŞTE ÇÖZMEK İSTEYENLER OLDU ANCAK"

Doğu Masası'nın çalışmaları arasındaki en önemli başlıklardan birisi Kürt Sorunu olacak. Kürt Sorunu'nun mutlaka çözülmesi gereken ve türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirten Oğuz Kaan Salıcı, "Geçlmişte çözmek için niyte edenler oldu, ama bu niyetlerin büyük kısmı akamete uğradı ya da istenilen sonucu vermedi. Çözüm süreci yaşandı geçmişte, bizim eleştirilerimiz vardı, biz meselenin parlamento zeminde Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü içinde, insanların farklılıklarını önemseyerek onun zenginlik olduğunu kabul ederek çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"PARLAMENTO ZEMİNİNDE DEMOKRATİK ÇÖZÜM ÇALIŞMASI"

"Kürt Sorunu sadece Kürtlerin meslesi değil tüm Türkiye'nin meselesidir" diyen Oğuz Kaan Salıcı, uzlaşma vurgusu yaptı. "Edirne'den Karadeniz'den batı illerinde yaşayan yurttaşların sürece dahil edilerek onların fikirleri alınarak oy verdikleri partilerin de süreç içinde temsil edildiği bir parlamento zeminine işaret ediyoruz. Seçimden sonra umarız CHP iktidarı gerçekleşir ve parlamento zemininde demokratik çözüm çalışması başlar" dedi.