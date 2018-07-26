CHP 63 il başkanları Ankara'da bir araya gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapacak.

CHP'li il başkanlarının saat 11.00'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması bekleniyor.

İl başkanları kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini açıkladı. "Değişim" diyen muhafaliler ise açıklama yapacak il başkanlarına tepki gösterdi.

Muhaflilerin başlattığı imza kampanyasında da tartışmalar sürüyor. Genel merkez kurultay için 500 imzanın toplanamadığını ve imza veren bazı delegelerin de imzasını geri çektiğini ileri sürdü.

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